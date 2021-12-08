Закупить лекарства для льготников чиновников заставила прокуратура

После вмешательства прокуратуры департамент здравоохранения Севастополя обеспечил необходимыми препаратами и медицинскими изделиями жителей города. Виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя, в 2021 году в ходе проверок выявлены факты несвоевременного обеспечения пациентов необходимыми лекарственными средствами в рамках реализации региональной подпрограммы «Борьба с онкологическими заболеваниями», а также несвоевременного обеспечения лекарствами и тест-полосками для определения уровня сахара в крови людей, страдающих сахарным диабетом.

В ряде случаев права граждан на льготное обеспечение лекарствами прокуратуре пришлось отстаивать в суде. К примеру, удовлетворены исковые требования прокурора Ленинского района Севастополя в интересах несовершеннолетней об обеспечении лекарственным препаратом «Ревароксабан» и взыскании с департамента здравоохранения расходов за самостоятельно приобретенный ее семьей препарат. Также удовлетворен иск заместителя прокурора города о возложении на департамент обязанности обеспечить инвалида 2-й группы жизненно необходимыми лекарственными препаратами для поддержания жизнедеятельности трансплантированного органа.

По итогам прокурорских проверок за нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок при приобретении лекарств и медицинских изделий для льготного предоставления гражданам к административной ответственности привлекался руководитель контрактной службы ГКУ «Медицинский склад №1043», к дисциплинарной — должностные лица городских больниц №№ 1, 4, 5, 9, а также Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Виновными лицами допускались нарушения при описании объектов закупок, не устанавливались требования по обеспечению потенциальными поставщиками гарантийных обязательств, наличию у них соответствующих лицензий, нарушались сроки размещения информации об исполнении государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок.

Всего за истекший период 2021 года выявлено 25 нарушений закона в данной сфере. Для их устранения внесены 12 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены семь должностных лиц, к административной ответственности — два должностных лица.

В интересах жителей Севастополя, нуждающихся в бесплатном лекарственном обеспечении, в суды предъявлены три исковых заявления. В каждом случае нарушений прокуратура добивалась фактического предоставления необходимых пациентам лекарств.