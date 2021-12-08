Виноградарям помогут деньгами

Правительство РФ утвердило утвердило правила субсидирования отрасли виноградарства в рамках федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия».

Субсидии будут предоставляться с 2022 года. Одна из целей федерального проекта — увеличение площади виноградников на 35% к 2030 году. Для этого планируется ежегодно выделять около 2,4 млрд рублей господдержки.

Принятое решение откроет доступ к господдержке большему числу аграриев, занятых выращиванием винограда, послужит стимулом для внедрения инновационных технологий в этом секторе АПК, будет способствовать увеличению площади виноградников и уменьшению доли импортных виноматериалов в России, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Средства можно будет получить в том числе на приобретение посадочного материала для закладки виноградных насаждений, на мелиорационные мероприятия, включая установку систем орошения, на создание инфраструктуры, например селекционно-питомниководческих центров, а также на внедрение биологических и экологических технологий, исключающих использование вредных химических веществ.

Акцент в правилах сделан на поддержке как молодых (возрастом до четырех лет включительно), так и уже плодоносящих виноградников.