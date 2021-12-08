Утверждена дорожная карта прорывного развития Республики Крым и Севастополя

Полуостров ждет реновация, комплексное развитие территорий и массовое жилищное строительство и другие амбициозные проекты.

Полуостров ждет реновация, комплексное развитие территорий и массовое жилищное строительство и другие амбициозные проекты.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению одного триллиона рублей инвестиций в развитие субъектов полуострова. План мероприятий направлен на выполнение поручения Президента по привлечения дополнительных инвестиций в основной капитал Республики Крым и Севастополя в период с 2021 по 2025 год.

«Для прорывного социально-экономического развития в экономику регионов должно быть привлечено не менее одного триллиона рублей, — заявил вице-премьер М.Хуснуллин. — Такие серьезные инвестиции могут быть получены только в случае создания привлекательных условий для развития бизнеса — тогда будут запущены самые амбициозные проекты. Налоговая база субъектов увеличится, местное население будет обеспечено новыми рабочими местами, будет создан кумулятивный эффект социально-экономического роста Крымского полуострова».

Как сообщается на сайте Кабмина, при реализации этой дорожной карты Правительство РФ проведет работу по нормативно-правовому регулированию для использования механизма комплексного развития территорий, совершенствования механизмов функционирования свободной экономической зоны на территории Республики Крым и Севастополя, а также для предоставления льготных кредитов участникам свободной экономической зоны.

Особое внимание будет уделено программе льготного кредитования для развития сельских территорий. В этих сферах поддержка будет оказана при строительстве жилых зданий, дорог, создании инженерной инфраструктуры.

Предусматривается поддержка туристической отрасли, в том числе, в части содействия в увеличении номерного фонда гостиниц и санаторно-курортных комплексов за счет реновации старых и строительства новых объектов.

Для дальнейшего развития жилищного строительства в Республике Крым и Севастополе планом намечен переход на цифровизацию отрасли, что значительно ускорит строительный цикл. Будет разработан отдельный механизм финансирования жилищного строительства на полуострове и создан банк земельных участков для эффективного вовлечения их в оборот.

План также предусматривает опережающий ввод в эксплуатацию индустриальных парков, развитие гражданского и рыбопромыслового флота.