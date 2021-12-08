Предложения и замечания по планировке территории «Нового Херсонеса» принимают до 17 декабря

На сайтах правительства Севастополя и департамента архитектуры проводят общественные обсуждения «Проекта планировки и проект межевания территории части кадастровых кварталов 91:02:002003, 91:02:002004 в районе Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

На сайтах правительства Севастополя и департамента архитектуры проводят общественные обсуждения «Проекта планировки и проект межевания территории части кадастровых кварталов 91:02:002003, 91:02:002004 в районе Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Как следует из представленной информации, обсуждение началось еще 26 ноября и продлится до 27 декабря, материалы для обсуждения выложены в открытый доступ 3 декабря, а подавать предложения и замечания по сути проекта предлагается до 17 декабря включительно на сайт dag.sev.gov.ru (в разделе «Общественные обсуждения», в письменной форме в адрес организатора по адресу ул.Рабочая, 5а (в рабочие дни с 9.00 до 17.00) или посредством записи в книге (журнале) учета предложений и замечаний посетителей экспозиции в течение срока ее проведения.

Напомним, что речь идет о формировании границ земельных участков с целью размещения объектов образования и историко-культурного назначения в районе Государственного историко-архнологического парка «Херсонес Таврический» на площади 24 га.

Строго обозначено, что замечания и предложения к проекту нужно сопровождать предоставлением полных паспортных данных для физических лиц и сведений о регистрации с подтверждениями в отношении юридических лиц, с приложением копий подтверждающих документов. Это означает, что в обсуждении могут участновать лишь физические и юридические лица обитающие в непосредственной близости к территории Нового Херсонеса, а не все желающие.

На утро 8 декабря, никаких замечаний и предложений еще не подано, да и сама актуальность обсуждения вызывает сомнение, поскольку стройка на данной территории с осени в активной фазе.

Особо отметим, что разобраться с выложенной графической частью документов сможет далеко не всякий интернет-пользователь. Да и доступная к восприятию схема, содержащая объекты капитального строительства и существующие объекты, имеет явные недочеты. Например, там обозначен объект с названием «35-я батарея»!