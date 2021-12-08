Первые объекты «Нового Херсонеса» ударно строятся за забором воинской части

Несмотря на обещания правительства Севастополя провести открытое обсуждение с горожанами проекта строительства парка «Херсонес Таврический», работы по его сооружению были начаты фактически сразу после официальной презентации проекта в августе и до последнего момента держались вдали от посторонних глаз.

Несмотря на обещания правительства Севастополя провести открытое обсуждение с горожанами проекта строительства парка «Херсонес Таврический», работы по его сооружению были начаты фактически сразу после официальной презентации проекта в августе и до последнего момента держались вдали от посторонних глаз.

И вот 8 декабря в Севастополь приехал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который осмотрел ход работ по строительству объектов «Нового Херсонеса». Стройку ведет компания Минобороны.

На строительной площадки на территории бывшей воинской части в районе ул.Надежды Островской, которую планируют передать под херсонесский парк, замминистра обороны сопровождал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он сообщил журналистам, что к началу следующего учебного года «Школа искусств» примет первых учеников.

— Еще идут подготовительные работы: раскопки-археология, заканчиваются общественные обсуждения по проекту планировки территории [материалы для обсуждения выложены в открытый доступ 3 декабря, Прим.ред.] Меж тем, уже первая часть проекта — образовательная, которая как раз посвящена «школе искусств» и спальному корпусу филиала «Артек» — детскому центру «Корсунь» — уже в стройке. Школа вышла на первый этаж и идет быстрыми темпами, — сообщил М.Развожаев.

Он напомнил, что школа — это подарок городу от фонда «Моя история», который реализует данный проект.

— В ней будут заниматься севастопольские ребятишки. Школа по мощности рассчитана на 500 одновременно занимающихся воспитанников. Здесь будет комбинированное обучение, постоянно занимающиеся наши ребята и те, кто приедет по образовательным программам «Артека». К началу следующего учебного года — 1 сентября 2022 года — школа, как минимум, примет учеников. Это будет, я считаю, одна из лучших школ дополнительного образования в нашей стране, — заявил губернатор.

В свою очередь Т.Иванов особо отметил историческую значимость всей территории, как центра русского православия.

— Здесь все зародилось, поэтому задача создать такие условия, где каждый житель нашей страны и всего мира сможет окунуться в историю и почувствовать, как все создавалось, как все началось, — поднял патриотический градус замминистра.

По его словам, в настоящий момент на стройке работает почти 1200 человек, стройка ведется ударными темпами. К концу января планируется завершить монолитные работы и перейти к отделке и монтажу оборудования на первых объектах.

— Исходя из целевого плана, полностью завершить комплекс работ по «Херсонесу Таврическому» планируется в конце 2023 — начале 24 года и передать парк непосредственно в управление городу, — сообщил Т.Иванов.

Придется потерпеть неудобства

С сентября строительство парка идет 24 часа в сутки. Люди, проживающие в соседних домах, жалуются на шум в ночное время и невозможность полноценного отдыха. Они писали запрос в Роспотребнадзор, который произвел проверку и зафиксировал нарушения. На вопрос журналиста, неужели люди не смогут нормально спать по ночам до окончания строительства в 2024 году, замминистра ответил:

— Любое развитие территории подразумевает строительство. Тоже самое происходит со строительством дорог, это создает неудобства. Но мы максимально стараемся избежать шумных работ в ночное время, минимизировать количество персонала, если днем на стройке работает тысяча человек, то ночью — порядка ста. Мы понимаем жителей, мы очень внимательно это отслеживаем и стараемся не создавать для них неудобства.

А губернатор Севастополя пообещал бонус за страдания: все дома находящиеся поблизости от Нового Херсонеса уже в следующем году включать в программу капитального ремонта.

Напомним, в августе этого года в Севастополе представили концепцию будущего историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Проект будет размещаться на территории в 23,3 гектара. Из них 11,4 га отдадут под масштабное озеленение, а 3,2 га — под строительство новых зданий и сооружений. Планируется строительство музея Античности и Византии, центра археологии, музея истории Крыма и музея христианства. В планах создание центра для одаренных детей и молодежи.