Минкультуры Крыма запросило у музеев данные для обжалования решения по скифскому золоту

Министерство культуры Республики Крым запросило у музеев региона дополнительную информацию для того, чтобы обжаловать решение нидерландского суда о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Министерство культуры Республики Крым запросило у музеев региона дополнительную информацию для того, чтобы обжаловать решение нидерландского суда о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Ранее 7 декабря специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал, что решение может быть оспорено в Верховном суде Нидерландов в 2022 году.

«Мы, естественно, готовы к дальнейшей работе по продолжению этого дела. Министерство культуры Республики Крым запросило у нас материалы, касающиеся этой коллекции. Мы готовы их предоставлять — все, что у нас есть», — сказал А.Мальгин.

Он уточнил, что подать жалобу на решение суда возможно не ранее чем через три месяца после его вынесения, и пока музеи ведут работу с адвокатами, готовясь к продолжению тяжбы.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Суд пришел к выводу, что «объекты являются частью культурного наследия Украины» и «входят в государственную часть музейного фонда Украины».

Скифское золото — коллекция более чем из 2 тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.