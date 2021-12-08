«Горячая линия» Севреестра

Специалисты Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю 16 декабря проведут консультацию по вопросам геодезии и картографии.

Специалисты Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю 16 декабря проведут консультацию по вопросам геодезии и картографии.

Тема «Горячей телефонной линии» — осуществление геодезической и картографической деятельности.

Специалисты отдела геодезии и картографии Севреестра ответят на вопросы, связанные с осуществлением федерального государственного надзора в области геодезии и картографии, лицензированием геодезической и картографической деятельности, порядком получения сведений о пунктах государственной геодезической сети по телефону: (8692) 24-31-90 или (978) 938-05-88.

«Горячая линия» пройдет в четверг, 16 декабря, с 11.00 до 13.00.