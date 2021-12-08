День открытых дверей СевГУ проведет онлайн

Абитуриентов и их родителей приглашают посетить Севастопольский государственный университет 19 декабря, не выходя из дома. В формате онлайн-шоу им покажут работу институтов, расскажут об обучении и этапах поступления. Будет организован виртуальный тур по университету, в котором продемонстрируют реальную жизнь студентов СевГУ.

Абитуриентов и их родителей приглашают посетить Севастопольский государственный университет 19 декабря, не выходя из дома. В формате онлайн-шоу им покажут работу институтов, расскажут об обучении и этапах поступления. Будет организован виртуальный тур по университету, в котором продемонстрируют реальную жизнь студентов СевГУ.

Абитуриентам представится отличная возможность задать интересующие вопросы, оценить атмосферу университета и даже пообщаться со студентами, которые выступят в роли организаторов мероприятия.

Обещаны образовательные лекции, презентации научных достижений университета, а также интерактивные конкурсы с приятными призами.

Формат онлайн-шоу позволит узнать о СевГУ, не выходя из дома, и поможет родителям оценить университет со всех сторон.

Для участия в Дне открытых дверей необходимо зарегистрироваться на сайте welcome.sevsu.ru.