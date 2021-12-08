Дама ограбила мужчину в порту

Транспортные полицейские Крыма «по горячим следам» раскрыли грабеж, совершенный на территории морского порта Севастополя.

К наряду патрульно-постовой службы Линейного пункта полиции в морпорту обратился 32-летний мужчина с заявлением, что его ограбила женщина. Он уронил мобильный телефон, в это время к нему подбежала незнакомка, толкнула и, подхватив телефон, скрылась.

Со слов пострадавшего была составлена ориентировка на розыск женщины. Личность и место нахождение подозреваемой были установлены в течение часа.

43-летнюю жительницу Севастополя доставили в линейный пункт полиции в порту. В ходе личного досмотра в ее вещах обнаружили мобильный телефон пострадавшего. Задержанная не смогла объяснить полицейским причину побудившую ее совершить преступление.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщила пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.