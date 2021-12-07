Высадят 167 тысяч луковичных растений

Накануне новогодных праздников в Севастополе начали высаживать растения к предстоящей весне.

7 декабря, когда столбик термометра зафиксировался на отметке 20 градусов, работники ГБУ «Парки и скверы» принялись сажать в грунт луковичные растения.

Как сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, в 2022 году планируется удвоить площадь газонов, с 2,5 до 5 тысяч кв.м. В 2021 году уже высажено 450 тысяч зеленых насаждений: около 1,5 тысяч кустов роз, 15 тысяч многолетних и 266 тысяч однолетних растений. В 2022 году количество растений на клумбах планируется увеличить до 521 тысяч.

— На 2022 год мы увеличим все показатели, разве что розы останутся в тех же объемах, — рассказал Е.Горлов.

По словам главы горхоза, сейчас в городе 62 локации, предназначенные под цветочные посадки.

Одновременно он посетовал на варварское отношение некоторых горожан к высаженным с такой заботой растениям, и обратился ко всем неравнодушным севастопольцам с призывом не оставлять без внимания факты среза и выкапывания цветов, стараться пресекать такое воровство.

То обстоятельство, что посадка растений ведется в начале декабря, Е.Горлов объяснил как совершенно нормальное. По его словам, чтобы вовремя расцвести, растениям нужно время для укоренения.

— Практика последних лет показывает, что начало декабря — самый оптимальный период для посадки луковичных растений. Мы сейчас высадим 167 тысяч луковиц, это помимо тех 266 тысяч однолетних, — отметил глава горхоза.

По его словам, кроме закупленных заново, часть луковиц, сохраненных с прошлого года, планируется высадить повторно.

— Этот процесс непрерывный. После того, как тюльпаны отцветают, мы пересаживаем их в наши теплицы и потом те, что могут продолжать цвести, высаживаем повторно, — продолжил ботанический ликбез Е.Горлов.

Начальник производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Елена Татаринцева добавила, что в этом году для весеннего оформления города закупили тюльпаны на сумму 3,7 млн рублей.

Наряду с уже хорошо зарекомендовавшими себя сортами, купили и новые — Хакун и Стронг Голд, не забыв о понравившемся в прошлом году сорте Шараде. Все три имеют насыщенные цвета, у них крепкий бутон, а пик цветения длится две недели.

— В этом году мы будем использовать тюльпаны оранжевого, красного, желтого, лилового и малинового цветов. На Приморском бульваре высадим сорта Триумф, а также Дарвиновы гибриды. Это результат целенаправленной гибридизации Дарвиновых тюльпанов с тюльпаном Фостера, высокие (до 70 см) тюльпаны, с крупными, высокими, ярко окрашенными цветками, — пояснила Е.Татаринцева.

По ее словам, на Приморском бульваре высадят тюльпаны двух видов, но цветущих одновременно. Рисунок будет создан за счет цветовых полос, с плавным переходом от нежно-розового до ярко-малинового, от желто-лимонного до оранжевого.

Кроме Приморского бульвара, тюльпаны в больших количествах высадят также на вокзальном кольце, на пересечении Лабораторного шоссе и улицы Генерала Мельника, в районе Свято-Никольского кольца. Небольшие цветники разобьют в сквере Папанина, у памятника Матроса Кошки и в других местах.