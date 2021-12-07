В Байдарской долине ноябрь был почти без осадков

В отличии от двух предыдущих осенних месяцев, которые выдались засушливыми, в ноябре в бассейнах большинства рек Крыма осадки выпали.

В отличии от двух предыдущих осенних месяцев, которые выдались засушливыми, в ноябре в бассейнах большинства рек Крыма осадки выпали.

По данным Крымского управления по годрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в верховьях рек Кача, Бельбек, Биюк-Карасу, Малый Салгир выпало 29,4-56 мм осадков, что составило норму. В бассейне реки Черная у села Родниковое наблюдалось наименьшее количество осадков — 8 мм или 11% нормы, а в бассейнах остальных рек северного предгорья и ЮБК — 23-35 мм осадков, что было в пределах 46-76% нормы.

В Крымских горах выпало существенное количество осадков: дождь, мокрый снег и снег, но до нормы их количество не дотянуло. В районе метеостанции Ай-Петри — 77% нормы, в районе метеостанции Ангарский Перевал — 64% нормы.

Приток воды в водохранилища естественного стока в млн куб.м в ноябре составил: Белогорское — 0,725, Симферопольское — 0,777, Счастливое — 0,518, Чернореченское — 0,932, Партизанское — 0,463.

Продолжается сработка запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу зимы составил 105,99 млн.куб.м, что на 6,09 млн куб.м меньше, чем месяц назад.