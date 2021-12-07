Суд Киева разрешил задержать экс-прокурора Крыма Поклонскую

Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего прокурора Республики Крым, а ныне посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, подозреваемой на Украине в государственной измене.

Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего прокурора Республики Крым, а ныне посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, подозреваемой на Украине в государственной измене.

«Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого прокурора аннексированного Крыма, подозреваемого в государственной измене», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство офиса Генпрокурора Украины о предоставлении разрешения на задержание Н.Поклонской «с целью ее привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 октября заявил, что приложит все усилия, чтобы «не оставить в покое» Поклонскую. Ранее бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов для выдачи Поклонской из Кабо-Верде.

Президент России Владимир Путин 13 октября назначил Н.Поклонскую послом РФ в Республике Кабо-Верде. До этого Поклонская занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме. В МИД Украины заявили, что Поклонской не удастся скрыться от украинского правосудия «даже в Африке».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию МИД Украины на назначение Н.Поклонской послом, предложила Киеву начать применять украинское правосудие на территории страны.

Генпрокуратура Украины в 2014 году возбудила против Н.Поклонской уголовное дело по подозрению в совершении государственной измены, в апреле 2016 года — по обвинению в причастности к запрету в России деятельности общественной организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ).