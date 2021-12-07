Вместо дорог рабочие строили начальнику дом

Перед судом предстанет заместитель директора ГБУ «Севастопольский автодор», обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

Перед судом предстанет заместитель директора ГБУ «Севастопольский автодор», обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате.

Следствием установлено, что с июля 2020 года по март 2021 года по указанию обвиняемого при строительстве его домовладения незаконно были задействованы строительная техника, принадлежащая учреждению, и обслуживающий ее персонал. При этом заработная плата работникам начислялась и выплачивалась за счет денежных средств Севавтодора.

Кроме того, обвиняемый незаконно дал устное распоряжение мастеру участка о безвозмездной доставке на его земельный участок 10 т щебеночно-песчаной смеси, также являющейся собственностью госучреждения. Тем самым, действуя группой лиц по предварительному сговору, он причинил ГБУ «Севастопольский автодор» значительный ущерб.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и прокуратуры Гагаринского района.

Следствием была проделана кропотливая работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, собраны неопровержимые доказательства причастности обвиняемого: проведены осмотры стройки, допрошены свидетели и работники предприятия, сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.