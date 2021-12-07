40 водителей катались на автомобилях, зарегистрированных на умерших владельцев

Госавтоинспекция Севастополя продолжает активную работу по выявлению автомобилей, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника. С начала года проведено 22 специальных мероприятия, во время которых задержано 40 таких транспортных средств.

Госавтоинспекция Севастополя продолжает активную работу по выявлению автомобилей, регистрация которых прекращена в связи со смертью собственника. С начала года проведено 22 специальных мероприятия, во время которых задержано 40 таких транспортных средств.

Водители привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Админштраф за такое нарушение — от 500 до 800 рублей. Государственные регистрационные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств изъяты для последующей утилизации, сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Севастополю.

Госавтоинспекция напоминает, что после смерти собственника автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в наследство. Для регистрации такого транспортного средства необходимо обратиться в МРЭО ГИБДД и предоставить автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО, оформленный на нового хозяина, так как старый перестал действовать с момента смерти собственника.

Родственники умершего собственника обязаны обратиться в ГИБДД и прекратить учет такого автомобиля. Но делают это не все и зачастую с корыстным умыслом: штрафы с камер фотовидеофиксации в автоматическом режиме приходят на имя умерших владельцев, а те их не оплачивают.

Для выявления таких автомобилей сотрудники ГИБДД используют специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции, которое позволяет получить актуальную информацию от загсов о фактах смерти и другую оперативную информацию, которая может числиться за автомобилем. Если выясняется, что владелец умер, а данных о прекращении регистрации от его родственников не поступило, государственные регистрационные знаки транспортного средства объявят в розыск, как и водительское удостоверение.

Чтобы обнаружить таких нарушителей на дороге Госавтоинспекция Севастополя проводит специальные рейды. Делается это целенаправленно, в том числе по информации с дорожных камер. При поступлении данных экипажи ДПС принимают меры к остановке таких автомобилей, проверке и проведению необходимых административных процедур.