Закупили еще 5 школьных автобусов

Еще пять школьных автобусов поступили на баланс ГУП «Севэлектроавтотранс». Об этом 6 декабря сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Еще пять школьных автобусов поступили на баланс ГУП «Севэлектроавтотранс». Об этом 6 декабря сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

По его словам, проведены все необходимые регистрационные процедуры, автобусы готовы к выходу на линию.

Он также сообщил, что автобусы приобретены за счет средств федерального бюджета, выделенных городскому департаменту образования.

— На сегодня автопарк «Севэлектроавтотранса» состоит из 45 школьных автобусов, позволяющих перевозить школьников до общеобразовательных учреждений. В настоящее время обслуживается 14 школ, общее количество перевозимых учащихся — 1809 человек, — добавил глава дептранса.

По информации замгубернатора Игоря Михеева, курирующего вопросы образования, такое количество школьных автобусов на сегодня является достаточным для Севастополя.