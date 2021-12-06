Восьмой этап трассы «Таврида» выполнен на 47%

Почти половина работ по строительству заключительного восьмого этапа трассы «Таврида» уже выполнена.

Почти половина работ по строительству заключительного восьмого этапа трассы «Таврида» уже выполнена.

Об этом 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя доложил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

— В настоящее время ведется реконструкция мостового сооружения и строительство двухуровневой развязки на Ялтинском кольце. Кассовое исполнение лимита текущего года составляет 100%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, — сообщил П.Иено.

По его заверениям, объект строится с существенным опережением графика.

Из-за технических сложностей геологии и искусственных сооружений восьмой участок трассы «Таврида» должны были сдать на год позже остальных — в конце 2021 года. Но в госконтракте между департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя и АО «ВАД» на строительство, заключенном в июне 2020 года, срок реализации датировался уже ноябрем 2023 года. Сумма контракта 8,939 млрд рублей.