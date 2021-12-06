Для полного удовлетворения заявок в социальном такси в городе не хватает, как минимум, трех автомобилей.

Для полного удовлетворения заявок в социальном такси в городе не хватает, как минимум, трех автомобилей.

Об этом 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

По его словам, в Севастополе на сегодня имеются 7 автотранспорных средств, которые используются в режиме социального такси. Данной услугой пользуются регулярно 470 инвалидов.

— Автопарк состоит из 7 автотранспортных средств, которые выполняют социальные перевозки: четыре автомобиля марки «Форд транзит» на 9 посадочных мест, два марки «Лада ларгус» на 6 посадочных мест и автомобиль марки ГАЗ на 6 посадочных мест, — сказал П.Иено.

Он также сообщил, что в настоящее время в перевозке граждан с ограниченными возможностями здоровья задействованы 5 специально оборудованных автомобилей, в 2021 году из бюджета города были выделены средства на покупку двух новых специализированных автомобтилей марки ГАЗ на восемь посадочных мест каждый,

«Севэлектроавтотрансом» уже проведен конкурс, автомобили закуплены, поставка ожидаются до конца текущего года. Кроме того, до конца 2021 года ожидается ввод еще двух транспортных средств после капремонта. Таким образом, до конца 2021 года в Севастополе будет задействовано девять социальных такси.

Не хватает трех автомобилей, поэтому планируется подготовить предложения по корректировке бюджета для закупки соответствующего транспорта. Кроме того, поручено запланировать приобретение двух обычных легковых автомобилей для перевозки людей, например, на процедуру диализа.

На совещании также было дано поручение еще раз проинформировать граждан об условиях и порядке пользования социальным такси.