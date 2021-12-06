Новости Севастополя

Снятие порчи обошлось в 480 тысяч рублей

Полиция разыскивает мошенниц, которые под предлогом снятия порчи подменили деньги пожилой женщины на две тетрадки.

Полиция разыскивает мошенниц, которые под предлогом снятия порчи подменили деньги пожилой женщины на две тетрадки.

В отдел МВД России по Ленинскому району Севастополя обратилась 83-летняя местная жительница с заявлением, что днем к ней подошли две незнакомки, завели разговор и рассказали, что видят на ней сглаз и сильную порчу. Пенсионерка, услышав сказанное, сильно испугалась. Злоумышленницы настаивали на осуществлении магического ритуала и оказывали на потерпевшую психологическое воздействие, называя имена её взрослых детей, которым тоже грозят неприятности в жизни.

Получив контроль над жертвой, одна из «целительниц» посетила ее дом, и убедила собрать и принести денежные средства, необходимые для обряда. Сложив все имеющиеся денежные средства в сумме около 480 тысяч рублей в пакет, пенсионерка передала их незнакомкам, после чего они произвели над ней манипуляции, во время которых подменили содержимое пакета.

Возвратившись домой, пострадавшая открыла пакет и обнаружила там вместо денежных купюр две тетради.

Управление МВД России по Севастополю обращается к севастопольцам и гостям города: проинформируйте родных и близких, особенно людей преклонного возраста, о необходимости соблюдения соответствующих мер предосторожности.

Не следует вступать в разговоры с незнакомцами, которые называют себя целителями, экстрасенсами, ясновидящими и утверждают о наведенной на вас порче или грозящей беде. Сохраняйте спокойствие и рассудительность, избегайте любого, даже непродолжительного общения с такими лицами и тем более не впускайте их в жилище, не передавайте им деньги и иные материальные ценности.

Если же вы пострадали от мошенничества или иного преступления, немедленно обращайтесь в ближайшее территориальное подразделение УМВД России по городу Севастополю или сообщайте об этом по телефону «102».

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