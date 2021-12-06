Реконструкцию улицы Суворова в этом году не закончат

Завершить капитальный ремонт улицы на Центральной горке планируется в первом квартале 2022 года, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено. Причины — ошибки в проектной документации и нарушения технологии укладки брусчатки.

Завершить капитальный ремонт улицы на Центральной горке планируется в первом квартале 2022 года, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено. Причины — ошибки в проектной документации и нарушения технологии укладки брусчатки.

— Первая ошибка была допущена при разработке проектной документации, в ней полностью отсутствовал раздел о сохранении объектов культурного наследия. Практически до мая велась проработка проекта и дальнейшие согласования. Также в процессе укладки брусчаточного камня в исторической части города подрядчиком была нарушена технология. Поэтому было принято решение приостановить работы, в том числе для пересмотра проектной документации и внесения изменений, — отметил П.Иено.

Но ремонт на участке от улицы Марата до улицы Людмилы Павличенко продолжается. Там укладывается новая брусчатка, меняются коммуникации, что ни в коем случае не уменьшит штрафные санкции, которые будут выставлены подрядчику за срыв сроков сдачи объекта.

На сегодняшний день строительной организации выдан аванс порядка 20%, при этом данные средства находятся на казначейском счете и могут быть перечислены исполнителю только после предоставления им акта о поставленных и использованных материалах, а также подписанного акта выполненных работ.

— Стоимость контракта не поменялась, но сроки сдвинулись. Мы планируем завершить ремонт в первом квартале следующего года, — заверил руководитель департамента.

Капитальный ремонт, который на ул. Суворова выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», должны были завершить к началу октября 2021 года. Сумма контракта составляет 155 млн рублей.

Подрядчик — ООО «Крымстроймост» приступил к работам в начале 2021 года. Практически сразу ремонт был приостановлен по предписанию Севнаследия. Оказалось, что в проектной документации раздел об обеспечении сохранности предметов, находящихся в непосредственной близости от объектов культурного наследия, не был представлен и не прошел согласование. В дальнейшем при укладке исторической брусчатки рабочие продемонстрировали полную беспомощность и некомпетентность: оставили зазоры между камнями, не подобрали их по размеру и форме, уложили непосредственно на песчаную основу, а неровности собирались сравнять катком.