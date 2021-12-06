Реакторный зал недостроенной АЭС на мысе Казантип снесут до конца 2022 года

Реакторный зал недостроенной в 1980-х годах Крымской атомной электростанции (АЭС) на побережье Азовского моря начнут сносить во вторник, 7 декабря, из-за угрозы обрушения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя республики.

Реакторный зал недостроенной в 1980-х годах Крымской атомной электростанции (АЭС) на побережье Азовского моря начнут сносить во вторник, 7 декабря, из-за угрозы обрушения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минстроя республики.

В феврале 2021 года на сайте правительства Крыма было опубликовано распоряжение о сносе АЭС. Согласно документу, снести планируется шесть объектов, находящихся в различной степени готовности, в том числе реакторное отделение. В 1990-е годы заброшенная АЭС стала первой площадкой для крупнейшего восточноевропейского музыкального фестиваля «Республика КаZантип» и местом паломничества неформальной молодежи.

В Мининформе Крыма сообщили, что реакторный зал начнут сносить во вторник, 7 декабря, из-за угрозы обрушения. «Все стройматериалы, полученные в процессе сноса, будут переработаны и в дальнейшем использованы на других стройках Крыма», — говорится в сообщении. На вопрос о сроках сноса в пресс-службе уточнили, что это конец 2022 года.

Крымская АЭС — недостроенный в 1970-1980-х годах и ныне заброшенный объект вблизи города Щелкино. Станция возводилась по типу Балаковской, Хмельницкой и Ростовской АЭС. Специально для обслуживания Крымской АЭС практически с нуля на берегу Азовского моря построили город Щелкино, в котором должен был жить персонал. Несмотря на высокий уровень готовности (первый блок — 80%, второй — 18%), после чернобыльской катастрофы строительство сначала заморозили, а в 1987 году остановили.

Также в 1990-е годы в одном из недостроенных корпусов АЭС работал водочный завод. Попытки создать на этом месте индустриальный парк успехом не увенчались. Позже развалины станции использовались в качестве одной из локаций во время съемок фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров». На данный момент посещение здания реактора запрещено, однако у туристов АЭС нередко вызывает интерес.