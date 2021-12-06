Развязку «Огурец» начнут строить в 2022 году

К капитальному ремонту транспортной развязки в районе 5-го километра Балаклавского шоссе («Огурец») приступят в январе-феврале 2022 года.

К капитальному ремонту транспортной развязки в районе 5-го километра Балаклавского шоссе («Огурец») приступят в январе-феврале 2022 года.

Об этом 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

— Контракт на СМР заключен, аванс выдан, планируем в январе-феврале приступить к активной фазе строительства, — сказал П.Иено.

Напомним, что реконструкция запланирована в рамках ФЦП социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Правда, ранее начать работы предполагалось в сентябре.