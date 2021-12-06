Работа с изюминкой: 10 экстравагантных вакансий для оригиналов

Рынок труда в Крыму динамичен и подвижен. Здесь представлены вакансии на любой вкус. Даже необычные или немного странные.

Рынок труда в Крыму динамичен и подвижен. Здесь представлены вакансии на любой вкус. Даже необычные или немного странные.

Сервис «Городские Вакансии» провел собственное расследование по поиску самых неординарных вакансий на полуострове. В наши сети попалось немало оригинальных и неожиданных предложений, выделяющихся своей нестандартностью на общем фоне.

Испытатель водных аттракционов

На полуострове свыше десятка крупных аквапарков, которые в сезон посещают тысячи человек. А для тестирования и обслуживания захватывающих дух аттракционов, таких как «Камикадзе», «Мертвая петля», «Ковер-самолет», требуется специальный персонал. Работа эта сезонная, зарплата — от 25-30 тысяч рублей в месяц.

Фуд-фотограф

Задача такого специалиста — снять гастрономическую оду еде так искусно, чтобы слюнки потекли. На крымском полуострове сотни ресторанов и отелей, некоторые из них готовы прилично платить фотографам за создание шедевров, способных завлечь истинных гурманов и просто тех, кто любит вкусно покушать. В зависимости от графика и статуса заведения работодатели готовы платить фуд-фотографу 30-50 тысяч рублей.

Кавист-гид

Винодельни и винные клубы Крыма ищут на постоянную работу квалифицированных специалистов по алкоголю. В обязанности кавист-гида входит участие в дегустациях с виноделами и проведение тематических экскурсий по винным погребам. Крымские винодельни готовы взять в свою команду человека со средним образованием, но с высоким стремлением развиваться в данной профессии. Не работа, а мечта для ценителей вина! В зависимости от опыта и графика за то, что вы будете пить вино на рабочем месте, вам предлагают 22-62,5 тысяч рублей в месяц.

Гастро-гид

Крупная крымская устричная ферма приглашает на работу сотрудников для проведения гастрономических экскурсий. В обязанности гастро-гида входит увлекательный рассказ о дарах моря, прогулки на лодке и проведение дегустаций устриц. Он должен быть доброжелательным и радовать гостей, получая от 25 000 до 50 000 рублей плюс процент мотивационной программы.

Менеджер по формированию впечатлений

Как сделать регион туристическим брендом? Пригласить на работу уникального специалиста, знающего как положительно воздействовать на чувства клиентов. Эта профессия соединяет в себе социолога, маркетолога, аналитика, психолога и даже экономиста. Главная задача — умение формировать лояльное отношение к услуге или продукту. Неординарная работа для ярких индивидуальностей предполагает полную занятость и оплату за труд в размере от 60 000 до 80 000 рублей в месяц.

Котоняня

Зоогостиницы Крыма ищут сотрудников, где любовь к кошкам обязательна. В обязанности входит присмотр за минильвами и тиграми, кормление, лечение и предоставление фотоотчетов их хозяевам. Опыт работы волонтером с животными будет являться преимуществом для соискателя места с оплатой в 30-40 тысяч рублей. Отличная вакансия для настоящих котолюбов!

Дегустатор сладкой и минеральной воды

Один из симферопольских заводов по производству безалкогольных напитков желает пополнить ряды сотрудников таким узким специалистом, как дегустатор сладкой и минеральной воды. Работать надо полный день, оплата почасовая — 300-350 рублей в час. Всем хороша работа, лишь бы не лопнуть от профессионального усердия.

Менеджер по счастью

Именно так креативные крымские компании решили назвать корпоративного психолога, в чьи служебные обязанности входит избавление сотрудников от стресса и повышение общей работоспособности коллектива. Кем вы работает? — Я делаю людей счастливыми. За такую работу предлагают от 27 000 до 55 000 рублей в зависимости от стажа и квалификации.

Профессиональная бабушка

В Крыму немало специализированных агентств по подбору домашнего персонал ищет опытную и культурную женщину, желательно с педагогическим образованием. Еще бабушка на зарплате должна обладать богатой фантазией и очень любить детей, что вполне логично. Платить обещают 200 рублей в час, или до 40 тысяч в месяц.

Пастижер

Один из крымских театров юного зрителя весьма заинтересован в специалисте по волосам, создающим талантливо и умело усы, бакенбарды, бороды, шиньоны, парики из искусственных и натуральных материалов. Работать надо по шесть дней в неделю, зарплата — до 30 тысяч рублей в месяц.

В вашей жизни не будет серых будней, если повезет найти занятие по душе.