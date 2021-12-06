Пьяный водитель с пассажиром не смогли скрыться от полиции

Попытка избежать правосудия для двух нарушителей закончилась серьезным ДТП, госпитализацией и вероятной уголовной ответственностью, сообщили в пресс-службе УМВд России по Севастополю.

Попытка избежать правосудия для двух нарушителей закончилась серьезным ДТП, госпитализацией и вероятной уголовной ответственностью, сообщили в пресс-службе УМВд России по Севастополю.

По версии полиции, 2 декабря 34-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения приехал на своей «Тойоте» к 32-летнему приятелю, с которым продолжил распивать спиртное. Потом водитель отправился в находившийся поблизости комиссионный магазин, где купил за пять тысяч рублей пневматический пистолет.

Приобретением старшего товарища решил воспользоваться его приятель, который направил пневматическое оружие на девушку, гулявшую с собакой, и пригрозил выстрелить.

Пока испуганная горожанка сообщила о случившемся своему молодому человеку, пьяные мужчины успели вернуть пневматический пистолет в комиссионный магазин и решили скрыться с места происшествия.

Далеко уехать правонарушители не успели — сожитель потерпевшей оперативно передал информацию об инциденте в полицию. В районе 5-го километра Балаклавского шоссе сотрудники ДПС обнаружили разыскиваемый автомобиль и, после того как водитель проигнорировал требование об остановке, начали преследование. В районе улицы Хрусталева водитель не справился с управлением: автомобиль выехал на встречную полосу, а затем за пределы проезжей части и перевернулся.

В отношении находившегося за рулем мужчины составлены административные материалы за невыполнение требования об остановке, за отказ от медицинского освидетельствования и за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью. Санкции статьи влекут лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штрафы.

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали водителя с различными травмами.

В отношении 32-летнего пассажира иномарки отделом дознания ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до двух лет лишения свободы.