Камышовское шоссе наконец-то сдадут

Капитальный ремонт автомобильной дороги Севастополь — Камышовая бухта, являющуюся объектом ФЦП и долгостроем, обещают сдать в текущем году.

Капитальный ремонт автомобильной дороги Севастополь — Камышовая бухта, являющуюся объектом ФЦП и долгостроем, обещают сдать в текущем году.

Ее строительную готовность 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве глава гортранса Павел Иено оценил в 98%.

Он также заявил, что рабочая комиссия уже была проведена, подано извещение в Ростехнадзор о завершении работ и назначении итоговой проверки для получения заключения об окончания строительства.

— Введем объект в эксплуатацию в текущем году, — пообещал П.Иено, пояснив, что оставшиеся 2% — это доделки: завоз грунта, устройство обочин, наведение красоты.

Напомним, что завершение капитального ремонта Камышовской трассы переносилось неоднократно: начали в феврале 2018 года, с намерением полностью отремонтировать дорогу к началу лета 2019 года.

Потом срок сдачи несколько раз переносился, проект дорабатывали, а подрядчика меняли.

Перед сентябрьскими выборами 2020 года Президенту было обещано, что до ноября все закончат. Однако срок ввода опять перенесли, объявив, что финишный слой асфальта уложат к лету 2021 года.

Фактически пришлось класть асфальт в самые жаркие месяцы туристического сезона, но даже не помогло: работы снова затянулись ... до очередного Нового года.