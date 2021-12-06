«Изумруд» снова задействуют для реабилитации переболевших ковидом

Пансионат «Изумруд» уже запущен на реабилитацию переболевших ковидом. Об этом 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Пансионат «Изумруд» уже запущен на реабилитацию переболевших ковидом. Об этом 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, в пансионате уже все подготовлено к приему переболевших.

— Там уже отмыли все, персонал на месте, — сообщил директор горздрава.

Он также уточнил, что в «Изумруде» развернуто 60 реабилитационных коек, в ближайшее время планируется «обернуть» 200 человек с интервалом в 16 дней.

Напомним, что в ноябре в «Изумруде» лечили коронавирусных пациентов, но после снижения заболеваемости в ранее задействованном корпусе было решено реабилитировать переболевших ковидом.