Дорогу на улице Жерве сузили, но пообещали заасфальтировать

Ремонт здания кадетского корпуса Следственного комитета продолжает создавать неудобства жителям улицы Жерве. Они страдают из-за частичного перекрытия единственной подъездной дороги и отсутствия освещения.

Через месяц после начала строительства подпорной стены на ул.Жерве, являющейся частью объектов филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ, подозрения жителей, что часть их дороги прирежут к образовательному учреждению, оправдались. Несмотря на то, что пока идет углубление фундамента подпорной стены, уже ясно, дорога будет значительно сужена. Это создаст проблемы для подъезда к частным домам.

В конце октября на встрече жителей улицы с представителями департамента капитального строительства и компании-подрядчика, реконструирующей здание кадетского корпуса, первый заместитель директора капстроя Игорь Ахмедов сообщил, что для устройства фундамента подпорной стены, высотой в шесть и длиной 136 метров, необходимо временно вынести забор на два метра на территорию дороги, ведущей к жилым домам. Он пообещал завершить работы до конца года, строительное ограждение демонтировать и дорогу благоустроить.

Жители ул.Жерве, присутствовавшие на встрече, скептически отнеслись к обещаниям чиновника. В течение многих лет они писали во всевозможные инстанции и департаменты с просьбой построить им современную дорогу взамен грунтовой, обустроенной для проезда в Доковый овраг еще в 60-х годах прошлого века. На все просьбы приходили отписки или пустые обещания, даже на обращение к президенту России Владимиру Путину.

Вторая проблема жителей улицы — отсутствие там освещения. Лариса Михайловна, живущая на ул.Жерве с незапамятных времен, рассказала журналистам «Севастопольской газеты», что в осенне-зимний период добраться к своим домам от остановки и обратно без приключений не получается. Мало того, что дорога — грунтовка и размывается в непогоду, так плюс ко всему она еще и не освещена. Деревянные электрические столбы были установлены там в 1958 году, и уже прогнили и покосились. Фонари на них не горят.

Редакция газеты обратилась в департамент транспорта с вопросом, выполнят ли чиновники свое обещание по ремонту дороги на ул.Жерве и когда это произойдет? Нам ответили, что мероприятия по реконструкции дороги запланированы на 2022 год. А ГБУ «Горсвет» запрос по поводу освещения проигнорировало.

Напомним, реконструкцию здания филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета России на месте бывшего интерната на ул.Горпищенко выполняют военные строители за 710 млн рублей. Согласно техническому заданию, все здания бывшего интерната, за исключением административного, построенного в середине 20 века, будут снесены, а на их месте поднимутся новые корпуса. Старое здание, декорированное вензелями, барельефами и колоннами, отреставрируют. Мемориальную стену Первой обороны города, на которой размещены таблички с указанием полков, защищавших город в период Крымской войны, реставрировать не будут. Завершить строительство планируют к началу нового учебного 2022 года.