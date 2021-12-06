Число заболевших пневмонией за неделю выросло на 18%

Информацию о росте заболевших внебольничной пневмонией 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве озвучил заместитель губернатора Александр Кулагин,

Информацию о росте заболевших внебольничной пневмонией 6 декабря на аппаратном совещании в правительстве озвучил заместитель губернатора Александр Кулагин,

— У нас увеличилось количество выявленных за неделю внебольничных невмоний, 233 против 198, неделей ранее. То есть, увеличение произошло на 18%. Все остальные показатели дают нам снижение, — доложил замгубернатора.

Он же сообщил, что свободный коечный фонд на сегодня составляет 26%, 56 человек лечатся в отделении интенсивной терапии, из них 4 — на ИВЛ.

По его информации, всего на амбулаторном лечении сейчас — 1668 человек, еще 563 лечатся в стационарах.

По состоянию на утро 6 декабря, covid-19 выявлено у 195 человек, умерли еще 8 человек в возрасте от 57 до 90 лет.

Всего новой коронавирусной инфекцией заболели 49960 человек, выздоровели 45481, умерли 1734.