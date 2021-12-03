В Балаклаве обнаружен труп новорожденного

Проводится доследственная проверка по факту обнаружение тела младенца в Балаклаве, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Проводится доследственная проверка по факту обнаружение тела младенца в Балаклаве, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что тело новорожденного обнаружили утром 3 декабря местные жители у реки Балаклавка.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления возраста младенца и причин его смерти, а также устанавливается лицо, причастное к совершению данного преступления. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе прокуратуры Севастополя уточнили, что труп младенца был обнаружен в мусорном контейнере по ул.Новикова в 11.30. В настоящее время следственными органами проводятся следственно-оперативные действия по установлению причин и обстоятельств произошедшего и личности родителей младенца. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами, поставлены в прокуратуре на контроль.