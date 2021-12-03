Улицу Адмирала Владимирского не смогли отремонтировать в срок

Прокуратура Ленинского района Севастополя выявила нарушения при выполнении работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Прокуратура Ленинского района Севастополя выявила нарушения при выполнении работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Установлено, что в рамках реализации нацпроекта с ООО «Дорожник» заключен государственный контракт на ремонт дороги по ул.Адмирала Владимирского, который должен быть исполнен до 30 октября 2021 года. Однако в нарушение условий контракта работы в установленный срок подрядчик не завершил.

Прокуратура района руководителю подрядной организации внесла представление об устранении нарушений.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Улицу Адмирала Владимирского отремонтировали в 2015 году. В этом районе сейчас ведутся активные строительные работы — на мысе Хрустальный строят оперный театр и балетную академию. По улице круглые сутки ездит тяжелая техника. Новый асфальт логично было бы уложить уже к окончанию строительства культурного кластера.