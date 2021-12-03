Танцевальная обувь от севастопольского бренда «Экксе» уникальна во всём

Как в условиях западных санкций и пандемии развивает свое производство один из ведущих производителей спортивной и танцевальной обуви в России — севастопольское предприятие «Экксе», 2 декабря, показали и рассказали журналистам.

Как в условиях западных санкций и пандемии развивает свое производство один из ведущих производителей спортивной и танцевальной обуви в России — севастопольское предприятие «Экксе», 2 декабря, показали и рассказали журналистам.

На рынке обуви три десятка лет

В этом году обувная мануфактура отметила свое тридцатилетие. Малое предприятие «Галикс» было зарегистрировано в 1991 году, с него началась история обувного бренда, который сейчас известен в Севастополе и далеко за его пределами как «Экксе». Основной вид деятельности компании — пошив обуви и различных к ней дополнений по индивидуальному заказу.

Каждая пара обуви изготавливается на современном оборудовании из натуральных и искусственных материалов, прошедших тщательный отбор. Формы и профили обувных колодок разработаны ведущими английскими, итальянскими и отечественными специалистами. Коллекции обувных материалов, фурнитуры, моделей и высот каблуков насчитывают несколько сотен вариантов.

В локдаун шили маски

В 2020 году департаментом экономического развития предприятию была оказана поддержка в виде субсидии на возмещение затрат на производство средств индивидуальной защиты в сумме 120 тысяч рублей и частичной компенсации затрат, связанных с введением ограничений деятельности во втором квартале 2020 года, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции в размере 2,4 млн. рублей.

— Прошлый год был непростой. Мы оказали поддержку предприятию, поскольку они быстро смогли дифференцировать свою продукцию и начали изготавливать средства индивидуальной защиты — маски, — сообщила журналистам заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко.

Она рассказала, что проводится отдельная работа по линии Центра поддержки экспорта. Несмотря на то, что уже сейчас продукция предприятия поставляется на экспорт, департамент экономики пытается оказать помощь компании в расширении рынка сбыта и увеличении объема выпускаемой продукции.

— Сегодня мы с руководителем предприятия обсудили ряд вопросов, в том числе возможности по линии Минпромторга России и департамента легкой промышленности, — рассказала М.Литовко, которая посетила предприятие в рамках рабочей поездки.

При этом директор ООО «Экксе»Александр Гейхман озвучил несколько другие цифры финансовой помощи от городского правительства. По его словам, «для производства масок фирме выделили около 400 тысяч рублей, а в части поддержки примерно 800 тысяч или даже 1,5 млн рублей».

— В любом случае это была существенная поддержка и наши убытки каким-то образом компенсировали, — отметил А.Гейхман.

Театральная и танцевальная обувь — поле для фантазии

На сегодняшний день на предприятии работает порядка 60 сотрудников, которые выпускают до пяти категорий различных видов обуви. В основном производство связано со спортивными-бальными танцами, степом, народными танцами, театральными постановками. Предприятие «Экксе» сотрудничает со всеми севастопольскими театрами.

По словам руководителя компании, процесс изготовления обуви, с одной стороны, достаточно простой, а с другой, весьма технологичный. Вначале происходит эскизирование — создания образа. Потом образ переносится в специальную дизайнерскую программу, где объемная модель раскладывается на плоскости, в дальнейшем с нее вырезаются лекала, потом они раскраиваются, сшиваются, одеваются на колодку, после формования всех деталей обуви можно считать, что она готова.

Профессиональный дизайнер разрабатывает одну модель за день. На создание коллекции может уйти до месяца. Как говорит А.Гейхман: «На самом деле работа над моделями не заканчивается никогда».

— Уникальность нашей обуви практически во всем: это колодка, фурнитура, сочетание материалов, которые мы берем практически по всему свету — в Англии, Италии, Турции, Китае, Корее. У нас интересные разработки, например, раздельная подошва или какие -то амортизирующие вставки, резиночки, ремешочки. На самом деле танцевальная обувь — необъятное поле для фантазии, потому что в ней кроме внешнего вида должна быть и функциональность, которая, в свою очередь, влияет на внешний вид, — рассказывает А.Гейхман.

По сравнению с допандемийными временами объем производства на предприятии снизился практически в двое. В последние годы компания выпускает порядка 15-20 тысяч пар обуви в год. Но санкции не способствуют росту производства

— На сегодняшний день в Крыму нет ни транспортных международных компаний, ни прямых расчетов в валюте, поэтому нам приходится работать через посредников, а раньше мы поставляли обувь во многие страны, начиная от Америки и заканчивая Тайванем. Сегодня объем поставок и география снизились. Остались незначительные заказчики в Европе, на Тайване, Ближнем Востоком. В основном предприятие работает с покупателями из России и стран бывшего СНГ — Республикой Беларусь, Украиной, Казахстаном, — отметил руководитель предприятия.