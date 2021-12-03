Приглашают на бесплатные курсы экскурсоводов

Всем любителям истории города Музей героической обороны и освобождения Севастополя предлагает стать экскурсоводом и получить работу на объектах музея в новом экскурсионном сезоне.

Всем любителям истории города Музей героической обороны и освобождения Севастополя предлагает стать экскурсоводом и получить работу на объектах музея в новом экскурсионном сезоне.

Объявлен набор на курс подготовки экскурсоводов для работы на объектах музея в июне-сентябре 2022 года. Программа предусматривает обучение методикам проведения экскурсий и включает в с себя лекции по истории Севастополя в годы Крымской (Восточной) и Великой Отечественной войн; изучение экспозиций панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» и диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Курс рассчитан на пять месяцев и продлится до 31 мая 2022 года.

Рассматриваются заявления кандидатов с высшим образованием не старше 55 лет.

Запись на курсы производится по результатам собеседования в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в здании Панорамы, кабинет №1. Телефон: +7 (988) 360-63-85.

Контрольный сбор слушателей состоится 13 декабря в 16.00 в культурно-выставочном центре по ул. Ленина, 35.