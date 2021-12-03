Полиция нашла водителя взбесившегося экскаватора

Сотрудники ГИБДД Севастополя привлекли к ответственности водителя спецтехники, выехавшего на тротуар и чуть не сбившего подростка. Видео о ДТП попало в социальные сети.

Сотрудники ГИБДД Севастополя привлекли к ответственности водителя спецтехники, выехавшего на тротуар и чуть не сбившего подростка. Видео о ДТП попало в социальные сети.

При мониторинге СМИ и соцсетей сотрудники полиции 30 ноября обнаружили видео, в котором на перекрестке улиц Гоголя и Кожанова водитель экскаватора-погрузчика выехал за пределы проезжей части, снес дорожное ограждение и переехал тротуар. Остановить взбесившийся экскаватор смог только кипарис. На видеозаписи видно, что проходящий мимо подросток едва не попал под его колеса.

С места ДТП водитель спецтехники скрылся. ГИБДД оперативно установила нарушителя. 31-летний водитель пояснил, что в момент ДТП на некоторое время потерял сознание.

Правонарушителю за оставление места ДТП грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет. Также он привлечен к ответственности за повреждение дорожного ограждения, сообщили в УГИБДД УМВД России по Севастополю.