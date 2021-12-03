На улице Нефтяной опять авария с грузовиками

В Севастополе 2 декабря около 13 часов в поселке Сахарная Головка в районе дома №2 на ул.Нефтяная произошло ДТП с участием двух грузовиков. Водитель КаМАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с идущим впереди таким же грузовиком.

В Севастополе 2 декабря около 13 часов в поселке Сахарная Головка в районе дома №2 на ул.Нефтяная произошло ДТП с участием двух грузовиков. Водитель КаМАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с идущим впереди таким же грузовиком.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля, двигавшегося сзади, получил травмы и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Жители поселка подсчитали, что это уже девятая авария с грузовиками на этом месте, случившаяся после закрытия проезда по Президентской дороги. Через улицу Нефтяную пустили объезд, но движение грузовиков по ней запрещено, но они уже который раз бъются на опасном повороте. Предыдущие аварии были здесь 29 ноября: ночью, а потом днем в поворот не вписались перевозящие новенькие автомобили грузовики.