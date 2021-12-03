На улице Адмирала Владимирского строительная техника откопала грот

При расширении дороги, на которой рабочие должны обустроить тротуар, в скале обнажилась огромная полость, а в ней — предметы времен второй обороны Севастополя.

При расширении дороги, на которой рабочие должны обустроить тротуар, в скале обнажилась огромная полость, а в ней — предметы времен второй обороны Севастополя.

О том, что ремонт ул.Адмирала Владимирского продолжают по кругу, написал 22 ноября в Фейсбуке руководитель Народного музея обороны Севастополя 1941-1942 г.г. «11-я береговая батарея» Владимир Семенов.

«Сняли плитку, уложенную в июне, спилили часть деревьев. Через два часа после съёмки экскаватор прокопал траншею вдоль дороги, а рабочие перфораторами вырубили бордюры, поставленные в июле… Артель «Напрасный труд» в работе», — возмутился В.Семенов.

В начале декабря при расширении дороги с противоположной стороны от 11 батареи в скале открылась полость. Дорожных рабочих она совсем не заинтересовала, а вот В.Семенов с сотрудниками музея равнодушными не остались. Посветив в отверстие откопанного грота, они увидели, что он довольно просторный, высотой в человеческий рост. Прямо в отвале грунта лежали противогаз, весы и аккумулятор. Все предметы можно отнести к времени второй обороны Севастополя.

Музейщики говорят, что вход в грот в скале на ул.Адмирала Владимирского не один и волнуются, что дорожники не известят о находке Севнаследие и строительный надзор.