На содержание детских и спортивных площадок хотят брать деньги с жильцов многоквартирных домов

Вопрос, кто будет содержать и обслуживать детские и спортивные площадки, построенные в советское время, а также установленные в российское, обсуждался на заседании комитета по городскому хозяйству Законодательного Собрания 2 декабря.

Вопрос, кто будет содержать и обслуживать детские и спортивные площадки, построенные в советское время, а также установленные в российское, обсуждался на заседании комитета по городскому хозяйству Законодательного Собрания 2 декабря.

Согласно данным департамента городского хозяйства, на балансе у внутригородских образований находятся 434 детские и спортивные площадки, у управляющих компаний — 420, у ГБУ «Парки и скверы» — 8, у ТОСов — 39 площадок.

Было отмечено, что детские площадки, установленные еще в советское время, сейчас просто опасны. В 2019 году было получено 10 травм на спортивных площадках, в 2020-м — 35. В 2021 году их уже 23, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская. Именно она обратилась в заксобрание с просьбой обеспечить содержание и безопасную эксплуатацию детских игровых и спортивных площадок на территории города.

— Главный вопрос, у кого на балансе эти площадки. Если у управляющей компании, то нужно включать их в общедомовое имущество, а это только по решению общего собрания жильцов дома. При этом необходимо честно информировать граждан, что финансовое бремя ляжет на их плечи. Это непростой процесс, но необходимый, — поучаствовал в дискуссии глава комитета по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов.

По итогам обсуждения членами комитета было принято решение обратиться в департамент городского хозяйства с просьбой инициировать проведение управляющими компаниями общих собраний на предмет невозможности эксплуатации и демонтажа непригодных к эксплуатации площадок, а также провести полную паспортизацию детских и спортивных площадок.

Позиция директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова по этому вопросу севастопольцам известна. Еще осенью в своем Инстаграме он назвал плохой практикой прошлых лет повсеместное строительство детских площадок, за которыми теперь некому ухаживать и которые не за что содержать.

Е.Горлов уверен, содержание площадок должны оплачивать жильцы домов, на чьей придомовой территории они установлены. В то же самое время, в соседнем регионе отношение к содержанию площадок совсем иное. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что при установке детских и спортивных площадок во дворах МКД плата для жильцов в пользу управляющих компаний расти не должна, потому что площадки там должны были быть изначально.