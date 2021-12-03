Иностранцам рекомендовали быстрее избавляться от земель на приграничных территориях Крыма

Иностранным гражданам, владеющим земельными участками на приграничных территориях в Крыму, рекомендуется ускорить процесс их отчуждения, говорится в распространенном 3 декабря пресс-релизе Госкомрегистра Крыма.

Иностранным гражданам, владеющим земельными участками на приграничных территориях в Крыму, рекомендуется ускорить процесс их отчуждения, говорится в распространенном 3 декабря пресс-релизе Госкомрегистра Крыма.

«Во исполнение указа президента РФ в скором времени органы местного самоуправления приступят к работе по принудительной продаже таких земельных участков. Иностранным гражданам и организациям, а также лицам без гражданства, владеющим земельными участками на приграничных территориях в Республике Крым, рекомендуется ускорить процесс их отчуждения», — цитирует ТАСС сообщение.

Уточняется, что в перечень приграничных территорий вошли 19 из 25 муниципальных образований Крыма, где нерезидентам РФ запрещается владеть землей на праве собственности. Срок, отведенный документом для самостоятельного проведения операций с недвижимостью, истек еще в марте нынешнего года, но с учетом масштабности и специфики тематики фактически иностранным гражданам и компаниям было дано больше времени для внесудебного урегулирования данного вопроса. Участков, принадлежащих иностранцам становится меньше, однако землевладельцам все равно стоит активизироваться, отмечается в пресс-релизе.

«Если весной 2020 года в собственности иностранцев находилось примерно 11 500 участков в приграничных территориях Крыма, то к июлю 2021 года их насчитывалось уже порядка 7 300. За последние 4,5 месяца еще 743 участка, попадающих под действие президентского указа, исключены из общего перечня. Таким образом, сейчас в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения о 6 600 земельных участков, собственниками которых являются граждане других стран», — приводятся в сообщении слова председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Крыма Инны Смаль.

Она отметила также, что следующий этап — иски в суд о принудительной продаже таких участков.

«Если на земельном участке иностранного гражданина в приграничной территории расположен принадлежащий ему объект капитального строительства, то он может отказаться от права собственности на этот участок в пользу муниципального образования. В этом случае иностранный гражданин как собственник капитального строения будет иметь исключительное право на получение такого участка в аренду», — сообщается в пресс-релизе.

В Севастополе на 1 января 2021 года земельных участков в собственности иностранных граждан было 1827, а на конец июня их количество уменьшилось до 987.

Из 10 муниципальных образований города приграничными территориями являются восемь, кроме Верхнесадовского и Терновского МО.