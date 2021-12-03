Дом на улице Частника, 56 уже не принадлежит Черноморскому флоту?

Много лет пустовавшее двухэтажное здание бывшей лаборатории Комендатуры Управления Черноморского флота каким-то образом ушло в частные руки.

Много лет пустовавшее двухэтажное здание бывшей лаборатории Комендатуры Управления Черноморского флота каким-то образом ушло в частные руки.

Ворота дома №56 на ул.Частника открыты. Во дворе стоит автомобиль, молодой человек, производящий впечатление прораба, обходит двор, разгребая многолетние завалы.

На вопрос журналистов «Севастопольской газеты», разве это не территория Черноморского флота, он отвечает: «Нет, уже частная». Но, кто хозяин, не говорит.

Вокруг разруха, запустение и остатки фресок от сквотеров-анархистов, которые пытались устроить в этом здании в 2013 году молодежный центр, но были оперативно выгнаны российскими военными со своей территории.

Интересно, что по публичной кадастровой карте участок по адресу ул.Частника, 56 площадью в 3,9 соток с номером 91:03:001004:916 все еще относится к землям для обеспечения обороны и безопасности. В кадастр он внесен в сентябре 2016 года.