Вышла еще одна книга о севастопольской Голландии

«Под сенью стен и строгих, и прекрасных» — под таким названием в издательстве «Полиграфический комплекс «КИА» вышла в свет книга Владимира Боднарчука, посвященная истории Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.

«Под сенью стен и строгих, и прекрасных» — под таким названием в издательстве «Полиграфический комплекс «КИА» вышла в свет книга Владимира Боднарчука, посвященная истории Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища.

Как сообщается в предисловии, это научно-исследование, которое объединило в себе вековую историю одного из обособленных участков города, именуемый Голландией. Книга охватывает исторический период с 23 июня 1915 года по 23 июня 2015 года.

История учебного заведения неотъемлема от истории Морского кадетского корпуса, который был заложен как раз 23 июня 1915 года. Из-за череды революционных и военных событий достройка здания серьезно затянулась — только в 1951 года было решено разместить там Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище.

Автор книги В.Боднарчук — выпускник ВВМИУ, служил на Камчатке, в Приморье, в Севастополе. С 1996 года работал в Севастопольском национальном университете ядерной энергии и промышленности, а с 2007 по 2017 года заведовал музеем университета.

До этого, он уже стал автором книг «Севастпоольская Голландия», «Виват, Голландия, виват!», «Выпуск за выпуском», «К-19, Рождающая мифы».

Таким образом, новая книга — очередная и наверняка должгожданная для тех, чья судьба так или иначе связана с севастопольской Голландией.

Сразу предупредим, сама книга — фолиант довольно большого формата (60x90) и увесистая (2 кг), поскольку выполнена на мелованной бумаге.

Последнее обусловлено содержанием — помимо глав, посвященных истории создания училища, в книге содержится архивная информация о его структурных подразделениях: отделах, факультетах, кафедрах.

Особый интерес наверняка вызовет публикация полных списков командования учебного заведения, преподавателей и курсантов всех выпусков.

В главе 10 «Севастопольское ВВМИУ — лучшее училище Советского Союза» содержатся сведения о деятельности на посту начальника ВВМИУ Ашота Саркисова, с изложением сложившейся в тот и последующие периоды ситуации, связанных в том числе с подготовкой инженеров-механиков для атомных подводных лодок.

Последнее требовало выработки новых подходов и решений в повышении эксплуатационной направленности обучения, без снижения уровня фундаментальной научной подготовки.

В книге немало страниц, посвященных посещению училища видными советскими учеными и военачальниками. Отдельные эпизоды интересно читать даже непосвященным.

Три главы посвящены событиям новой и новейшей истории училища, а последняя, 13-я названа «Наша память», поскольку содержит сведения о ввыпускниках, окончивших училище с золотой медалью и занесенных на Доску почета, а также выпускниках, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Отдельные страницы посвящены музею училища, боевому знамени училища, а также ветеранам и юбилеям альма-матер, к которым в училище всегда относились с исключительным вниманием.

Тираж издания — 500 экземпляров.