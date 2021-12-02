Выполнять ФЦП мешают некачественные проекты, сделанные по неправильным техзаданиям

Заместитель руководителя Федерального казначейства приезжал в Крым проконтролировать выполнение ФЦП.

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым. В ходе встречи обсуждались такие вопросы, как реализация федеральной целевой программы, перспективы ее развития, а также комплексное взаимодействие правительства города с казначейством.

«Благодарен Эли Абубакаровичу за скрупулезный подход и конструктивную обратную связь по итогам казначейских проверок. У нас значительно увеличилось кассовое исполнение, а также число контрактов, заключенных в первом полугодии», — отметил губернатор.

Глава города также подчеркнул, что в рамках рабочей встречи особое внимание уделили проблемам с документацией, так как они регулярно задерживают сроки финансирования контрактов.

В рамках визита на полуостров Э.Исаев встретился и с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым: обсуждали перспективы и риски реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года». По итогам проверок отмечены положительные моменты при реализации ФЦП, такие как увеличение кассового исполнения бюджетных назначений, снижение фактов заключения контрактов во втором полугодии и снижение дебиторской задолженности. Отмечен и негатив, а именно: некачественная подготовка технического задания на разработку проектной документации и неготовность исходно-разрешительной документации, что является основными факторами приостановки реализации мероприятий и, как следствие, возникновение незавершенного строительства.

Э.Исаев от лица руководителя Казначейства России Романа Артюхина вручил С.Аксёнову высшую ведомственную награду — медаль графа А.И. Васильева за активную помощь, содействие и плодотворное сотрудничество с Казначейством России, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.