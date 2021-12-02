Выделили деньги на погашение части долгов ГУП «Севэлектроавтотранс»

На заседании правительства 2 декабря принято решение о выделении 1.7 млрд рублей на погашение долгов ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

На заседании правительства 2 декабря принято решение о выделении 1.7 млрд рублей на погашение долгов ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Как сообщил глава гортранса Павел Иено, из этой суммы 32,9 млн рублей выделено для ремонта пассажирского парома «Адмирал Истомин», 829,3 млн рублей — на возмещение оплаты сублизинговых платежей, еще 791,9 млн рублей — для текущих лизинговых платежей за поставку автобусов и троллейбусов.

— В связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности Севэлектроавтотранс, за потребленную электроэнергию и природный газ для ежедневной заправки автобусов и с целью обеспечения бесперебойной работы городского общественного транспорта, перераспределены средства бюджета города в размере 48,1 млн рублей за счет мероприятий по содержанию автомобильных дорог, — добавил П.Иено.

Ранее сообщалось, что Севэлектроавтотранс задолжал 80 млн рублей за потребленную электроэнергию и 40 млн рублей за поставленный природный газ. В целом же, долги предприятия на сегодня составляют порядка 4 млрд рублей.