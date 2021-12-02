В туристическую навигацию добавили еще три объекта

Решение о включении в перечень объектов туристической навигации еще трех объектов показа приняли 2 декабря на заседании правительства Севастополя.

Решение о включении в перечень объектов туристической навигации еще трех объектов показа приняли 2 декабря на заседании правительства Севастополя.

Как сообщила заместитель губернатора Мария Литовко, решение принято в результате посьупившего обращения о включении новых туристических объектов или неучтенных ранее.

Речь идет о Музее культурного центра управления Министерства внутренних дел по городу Севастополю (народный музей севастопольской полиции (милиции) имени М.С.Казакевича), Музее-диораме истории 4-го сектора обороны Севастополя» в селе Верхнесадовое и Памятнике Пяти героям-черноморцам у того же села.