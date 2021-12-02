В Крыму будут развивать паломнический туризм

Дано поручение разработать национальный туристический маршрут «Христианский Крым».

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел встречу с Митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, председателем Патриаршего совета по культуре, по вопросу раскрытия туристического потенциала историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» и развитию паломнического туризма в стране.

Как сообщила пресс-служба кабмина, на встрече присутствовали представители Ростуризма и государственной корпорации «ВЭБ.РФ», отвечающие за подготовку туристического планирования макротерриторий в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Вице-премьер рассказал, что в настоящее время ведется масштабная работа по проектированию макротерритории «Крым». При планировании будут учтены исторические достопримечательности, православные храмы и монастыри полуострова, которые привлекают большое количество людей. Важно организовать для туристов и паломников транспортную доступность, создать комфортные условия для проживания, сформировать туристические программы.

«Отмечу, что музей-заповедник «Херсонес Таврический» является одним из самых посещаемых мест, ежегодный турпоток туда составляет около миллиона человек. Необходимо подготовить круглогодичные маршруты для отдыха и духовного обогащения наших граждан», — сказал Д.Чернышенко.

Митрополит Тихон подробно рассказал о работе, которая ведется на территории историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Здесь планируется создать музей Античности и Византии, центр археологии, музей истории Крыма и музей христианства, центр гуманитарной направленности для талантливых детей и молодежи.

По итогам встречи вице-премьер дал ряд поручений, в том числе разработать национальный туристический маршрут «Христианский Крым». Ростуризм со своей стороны отметил заинтересованность туроператоров в разработке такого вида маршрутов и прогнозировал их высокую популярность у туристов.