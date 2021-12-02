У Севэлектроавтотранса накопилось долгов на четыре миллиарда рублей

Как выяснилось, у ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» долгов не на сотни миллионов, а на миллиарды рублей.

Как выяснилось, у ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова» долгов не на сотни миллионов, а на миллиарды рублей.

Ситуацию о сложном финансовом положении севастопольских троллейбусников, информация о котором в последнее дни вышла в топ местных новостей, прокомментировал директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено.

— Основным нашим кредитором является «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК). Между правительством Севастополя и компанией было заключено соглашение по поставке новых троллейбусов, автобусов и катеров, — сказал П.Иено.

По его словам, на сегодняшний день существует задолженность по этим позициям порядка 550 миллионов рублей. Но губернатор Севастополя Михаил Развожаев еще летом, во время поездки в Москву, смог урегулировать этот вопрос. В городской бюджет поступили дополнительные деньги на целевую оплату текущих лизинговых платежей. В ближайшую неделю правительство Севастополя планирует выделить на погашение текущих задолженностей Севэлектроавтотранса порядка 700 миллионов рублей.

— Сумма в четыре миллиарда рублей соответствует истине частично, потому что в ней еще находится задолженность по сублизингу. Раньше департамент транспорта входил в состав департамента городского хозяйства и договоры на первую поставку общественного транспорта заключал именно горхоз. Соответственно, после этого было подписано соглашение и контракт передали в департамент транспорта. То есть возникла некая задолженность между двумя ведомствами, но в городском бюджете предусмотрены деньги около 800 миллионов до конца этого года. Поэтому, хочу всех заверить, что все задолженности будут погашены в полном объеме, — заявил директор транспортного департамента.

Он объяснил, что долги по лизингу и сублизингу никаким образом не сказываются на работе транспортного предприятия. Но, как оказалось, есть еще и другие долги, так Севэлектроавтотранс задолжал 80 млн рублей за потребленную электроэнергию и 40 млн рублей за поставленный природный газ. П.Иено отметил, что на сегодняшний день предприятие работает стабильно, но есть определенные нюансы, связанные с отключением нескольких диспетчерских пунктов от тепла и электричества, тем не менее, все они собственными силами Севэлектроавтотранса энергоресурсами уже обеспечены.

— В течение двух недель эту задолженность мы тоже погасим. На ближайшем заседании правительства рассмотрим постановление о выделении целевой субсидии. Средства будут изысканы посредством перераспределение сэкономленных денег в рамках выделенных предприятиям департамента городского хозяйства, — пообещал он, добавив, что останется только задолженность по сублизингу, но на ее погашение в следующем году уже деньги запланированы.

Как выяснилось, долги по лизингу сформировалась в 2020 году, в том числе на это повлияли последствия пандемии, так как во время локдауна общественный транспорт, по заверениям главы департамента транспорта, практически не работал и выручки не было.