У села Фронтовое образовалась свалка строительного грунта

Местные жители пожаловались в заксобрание Севастополя, что территорию у села Фронтовое самосвалы засыпают отходами грунта.

Местные жители пожаловались в заксобрание Севастополя, что территорию у села Фронтовое самосвалы засыпают отходами грунта.

Предположительно это отходы со строительства дорог. Засыпка ведется уже в течение полугода.

По обращениям граждан депутат Михаил Чалый вместе с членами Общественной палаты города выехал на место.

— Здесь была произведена мощная засыпка, которая ликвидировала балку. Мы поднимем этот на вопрос на ближайшем заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам, будем готовить запросы в профильные департаменты правительства. Необходимо определить, насколько законна эта свалка, — пообещал депутат.

В первую очередь необходимо выяснить, кто ответственен за создание этого отвала грунта, определено ли это место для утилизации грунта, получена ли вся разрешительная документация, как повлияет этот отвал на экосистему этого района.

Депутат пообещал, что не оставит проблему без контроля, сообщила пресс-служба заксобрания Севастополя.