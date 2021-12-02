На здравоохранение выделили еще 100 млн рублей

Более 100 млн рублей выделено на развитие здравоохранение на 2021 год из федерального бюджета. Постановление лоб этом принято 2 декабря на заседании правительства Севастополя.

Более 100 млн рублей выделено на развитие здравоохранение на 2021 год из федерального бюджета. Постановление лоб этом принято 2 декабря на заседании правительства Севастополя.

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, общая сумма увеличения в целом составила 101,6 млн рублей.

При этом на лекарства для ковидных больных в амбулаторных условиях выделено 36,9 млн рублей, на приобретение двух кислородных концентраторов, с учетом стоимости доставки и пусконаладочных работ — 64,7 млн рублей.

Перераспределение средств 2021 года между мероприятиями программы развития здоравоохранения в сумме составила 48,8 млн рублей, в том числе на присоединение двух кислородных концентраторов к сетям инженерно-технического обеспечения и присоединение к действующим кислородопроводам (на подготовку двух площадок) — 5 млн руб.

На льготное лекарственное обеспечение в рамках постановления правительства РФ выделено еще 15 млн рублей, на погашение просроченной кредиторской задолженности перед субъектами среднего и малого предпринимательства —7,9 млн рублей, на обязательное тестирование контактных с заболевшими ковидом лиц — 14,2 млн руб..

Еще 0,2 млн рублей потратят на переподготовку и повышение квалификации врачей, на возмещение расходов на наем жилых помещений — 4,4 млн руб, на погашение задолженности перед главными нештатными специалистами —2,1 млн руб..