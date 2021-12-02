Ковидные ограничения продлили еще на два месяца

Чтобы не допустить ухудшения ситуации по заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, режим повышенной готовности продлен до 31 января 2022 года. Соответствующий указ губернатора Севастополя опубликован на сайте городского правительства.

Чтобы не допустить ухудшения ситуации по заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, режим повышенной готовности продлен до 31 января 2022 года. Соответствующий указ губернатора Севастополя опубликован на сайте городского правительства.

Масочный режим и необходимость социальной дистанции сохраняются.

Доступ совершеннолетних в рестораны, кафе и бары, салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, бассейны, сауны, фитнес-клубы разрешается при наличии документа, удостоверяющего личность, QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, QR-кода или сертификата о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании, медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста, который получен не позднее, чем за 72 часа до предъявления.

Работа кинотеатров, театров, музеев, цирка, а также проведение спортивных и культурных мероприятий возможно с заполняемостью зала не более 70%, экскурсий — с присутствием посетителей в количестве не более 30%.

До конца 2021 года запрещено курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах, в том числе доставка кальянов на дом. Регистрацию браков проводят в торжественной обстановке с количеством участников более 15 человек, включая сотрудников загсов.

Запрещены массовые мероприятия в развлекательных центрах, в том числе детские.

По состоянию на 2 декабря в Севастополе зарегистрирован 201 новый случай заболевания covid-19, умерли 9 человек в возрасте от 31 до 81 года.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 49 175 человек, выздоровели 44 996, 1 705 умерли.