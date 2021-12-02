Консервы из сайры крымские производители делают из сельди

Роскачество совместно с Россельхознадзором исследовало консервы из сайры, чтобы выяснить, что на самом деле закатывают в банки производители.

Роскачество совместно с Россельхознадзором исследовало консервы из сайры, чтобы выяснить, что на самом деле закатывают в банки производители.

Поводом для изучения рыбной продукции категории «Рыбные консервы из сайры» стали многочисленные сигналы о подмене сайры более дешевой рыбой.

Ранее Роскачество исследовало консервированную сайру, но тогда не изучался показатель «видовая идентификация», так как считалось, что подменяют рыбу в более дорогих консервах — из лососевых.

Были закуплены консервы 19 торговых марок «Сайра тихоокеанская (куски) натуральная с добавлением масла». Изучали как продукцию лидеров рынка, так и консервы, изготовленные на предприятиях среднего бизнеса. На момент закупки цена варьировала от 19,96 до 97,27 рублей за 100 г.

Все консервы производились на территории РФ, крымских из закупленных было две торговые марки.

Только в консервах восьми производителей действительно была сайра: «Азбука моря», «Владимирский консервный завод», «Доброфлот», «Капитан Вкусов», «КитБай», «Мамоновский», «5 морей», «Примрыбснаб».

В остальных 11 банках была выявлена подмена. В консервах марки «Золотой выбор» (производитель ООО «Первая консервная компания») и Исток Идеал 777 (производитель ООО «Торговый дом «Исток Идеал» сайру заменили на сельдь тихоокеанскую. Остальные консервы были изготовлены из сардин (иваси).

Сайра уплыла и подорожала

Как рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин, разница в цене между сайрой и сардинами (иваси) еще два года назад не превышала 40 рублей. Сайра стоила плюс-минус 90-100 рублей за килограмм, иваси — 60 рублей. Но в последние два года ситуация с промыслом сайры резко ухудшилась — она ушла дальше в Тихий океан и стала труднодоступна для российских рыбаков. Если раньше они добывали до трех тысяч тонн сайры, то в прошлом году не выбрали и тысячи.

— В этом году ситуация будет еще печальнее, — отметил А.Панин. — Резко снизились уловы и у китайских, тайваньских и японских рыбаков (лидеры отрасли, совокупно добывающие более 100 и даже 150 тысяч тонн сайры в год), в то время как вылов иваси одновременно нарастал.

по его словам, иваси подешевела до 40 руб./кг, а сайра стала дорогой рыбой, перевалив за планку в 300 руб./кг. То есть сайра стала дороже иваси более чем в семь раз! Это и привлекает недобросовестных производителей к подмене сырья.