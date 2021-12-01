Ветер дул со скоростью более 40 м/с

Ураганный ветер, скорость которого составила 40 м/с и более, зафиксирован в Крыму впервые с 2010 года, сообщила 1 декабря ТАСС начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Ураганный ветер, скорость которого составила 40 м/с и более, зафиксирован в Крыму впервые с 2010 года, сообщила 1 декабря ТАСС начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

В ГУ МЧС РФ по Крыму ранее сообщали, что ночью максимальные порывы ветра были зафиксированы на горе Ай-Петри — 41 м/с, в Алуште — 31 м/с, в Ялте — 26 м/с.

«[Был зафиксирован ветер со скоростью] 40 м/с и 41 м/с. В последний раз было такое в 2010 году, был ветер 44 м/с», — сказала Т.Любецкая.

Она отметила, что такие ветра в Крыму фиксируются очень редко.

Главное управление МЧС России по Республике Крым ранее предупредило о сильных дождях, снеге в горах и ветре с порывами до 35 м/с в среду, 1 декабря. С пятницы экстренное ведомство распространило пять штормовых предупреждений, согласно которым непогода ожидалась в Крыму из-за прохождения фронтальных разделов. Рекомендовано воздержаться от выхода в горы, море и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В понедельник в Крыму сильный ветер стал причиной бурелома и обрыва проводов. Пять человек травмированы в Республике Крым и два в Севастополе. Обесточенными оказались около 56 тысяч потребителей. Восстановление электроснабжения продолжается. В Ялте затонула яхта, еще пять судов сорвало с якоря. Спасатели зарегистрировали на территории республики 111 происшествий, связанных с сильным ветром. Практически все они уже ликвидированы.