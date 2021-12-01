Севастопольцам продолжат рассказывать об опере

Очередная, финальная в этом году лекция-концерт из цикла «Оперные вечера в Севастополе» состоится 20 декабря.

Очередная, финальная в этом году лекция-концерт из цикла «Оперные вечера в Севастополе» состоится 20 декабря.

Как и прежде, из-за отсутствия пока собственного здания, Севастопольский театр оперы и балета проводит лекции на сцене Севастопольского театра им.Луначарского.

На этот раз зрителям расскажут о развитии оперного искусства и познакомят с творчеством композиторов XVIII-XIX столетий, не слишком известных современной публике.

Арии и сцены из опер «Ямщики на подставе» Е.Фомина, «Прекрасная мельничиха» Дж. Паизиелло, «Демофонт» М.Березовского, «Сын-соперник» Д.Бортнянского, «Федул с детьми» В. Мартин-и-Солера, «Победа Гименея» Б. Галуппи, «Тайный брак» Д. Чимарозы исполнят солисты ведущих российских оперных театров, а их пение дополнят звуки фортепиано, клавесина, органа и скрипки.

Об исполняемых произведениях расскажет ведущая и автор художественной части цикла, лауреат международных конкурсов, преподаватель и выпускница Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского, выпускница Женевской национальной консерватории Анастасия Черток.

Среди самого интересного — увлекательная история, как императрица Екатерина II лично писала оперное либретто, а автор первой русской классической оперы, целиком основанной на народных песнях, долгое время сочинял музыку...тайно.

Осталось сообщить, что начало лекции-концерта в 18.30.