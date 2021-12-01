Разгромивших «умную остановку» парней задержали в баре

Три нетрезвых молодых человека разгромили павильон остановки общественного транспорта на пл.Ушакова и установленный в нем платежный терминал.

Три нетрезвых молодых человека разгромили павильон остановки общественного транспорта на пл.Ушакова и установленный в нем платежный терминал.

Прибыв на место происшествия, сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю нашли в одном из питейных заведений, расположенных неподалеку, подходивших по приметам граждан 2001 и 2002 годов рождения. Нетрезвую троицу передали полиции.

«Умные остановки» задумывались как мультимедийные остановочные комплексы прочные и удобные в эксплуатации. Каждая должна освещаться светодиодами в ночное время суток, иметь камеру безопасности, светодиодное табло с расписанием, wi-fi, usb-зарядку, терминал оплаты, навигацию для туристов, схему транспортных маршрутов, рекламную плоскость и скамейку. В дальнейшем концепт пересмотрели и на большинстве остановок осталась только реклама.